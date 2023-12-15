EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir?

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yattı mı ve emekli ikramiyesi ne zaman yatacağı Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? İşte detaylar…

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verileceği merak edilirken çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Söz konusu düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu bu nedenle araştırma konusu haline geliyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Torba yasa teklifi Meclis'te onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve bu sayede yürürlüğe girecektir. Daha sonra, çalışan emeklilere yönelik 5,000 TL ikramiye ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı belirlenecektir.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi, vatandaşların maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır. Bu süreçte herhangi bir başvuru ya da belge gerekmeyecektir. İkramiye ödemeleri sadece emekli olan bireylere değil, aynı zamanda vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılmaktadır. Bu ödemeler, ilgili kişilere düşen hisse oranında dağıtılmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu 5,000 TL'lik ikramiyeden henüz yararlanamamış olan dul ve yetimlerin de ödemelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

5000 LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM NEDİR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Güler, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak olan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.Emekli olmuş ancak fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, bu ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanabilmesi için bir çalışma başlatıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne, eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi. Yeni torba teklif, ekonomiye dair önemli düzenlemeler içermektedir ve Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur.