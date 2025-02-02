Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025'te başlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, bayramdan yaklaşık bir hafta öncesine denk geliyor. Kurban Bayramı ise 6 Haziran 2025'te başlayacak. Emekli bayram ikramiyeleri için güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2025 yılı için bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zam oranının ikramiyelere de uygulanması durumunda, bayram ikramiyesinin 3.472,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında %50'lik bir artışla 3.000 TL'ye yükseltilmişti.