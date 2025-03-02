Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025?

2025 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl %50 zam yapılarak 3.000 TL'ye yükseltilen ikramiyelerin, bu yıl ne kadar olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hangi zam oranları gündemde? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

Emekli bayram ikramiyeleri için farklı zam senaryoları konuşuluyor. Ocak 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan %15,75'lik zam oranı, ikramiyelere de yansıtılırsa, mevcut 3.000 TL olan ikramiye 3.472,50 TL'ye yükselecek. Yuvarlama ile bu tutarın 3.500 TL olması da muhtemel. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi %50 oranında bir zam yapılması durumunda ise ikramiyeler 4.500 TL'ye çıkacak.

Diğer olası zam oranlarına göre ikramiye tutarları şu şekilde hesaplanıyor:?

%20 zam: 3.600 TL?

%25 zam: 3.750 TL?

%30 zam: 3.900 TL?

%35 zam: 4.050 TL?

%40 zam: 4.200 TL

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLMALI?

Enflasyon oranı, asgari ücret artışı ve emekli talepleri dikkate alındığında, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesinin 4.000 TL ile 5.000 TL arasında olması hem adil hem de ekonomik koşullara uygun olacaktır. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde, bu destek emekliler için büyük önem taşıyor.