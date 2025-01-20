EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2025? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar 2025?

Geçmiş yıllarda emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, her yıl yapılan ekonomik düzenlemelerle değişiklik göstermişti. 2024 yılında 3.000 TL olarak ödenen ikramiyelerin, bu yıl artırılıp artırılmayacağı merak konusu oluyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK 2025?

2025 yılı Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan %15,75'lik maaş zammının ardından, bayram ikramiyelerinin de artırılması gündeme gelmiştir. Uzmanlar, ikramiyelerin 3.500 TL veya 4.000 TL seviyesine çıkarılabileceğini tahmin etmektedir. Hükümet, 16,8 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesini mart ayında yatıracak. Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran'da kutlanacak.