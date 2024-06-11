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Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman?

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Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Emekli bayram ikramiye ödemesinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 3 bin TL'lik SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri hakkında detaylar paylaşıldı.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Yüzde 50 artış gösteren bayram ikramiyeleri, bu yıl ilk kez Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatmıştı. Emekli maaşı alanlar, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? İşte, 2024 yılında emeklilere Kurban Bayramı ödemelerinin yapılacağı tarihler...

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Emekli maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, 65 yaş aylığı (yaşlılık parası) alanlar, şampiyon sporcular, vazife malulü aylığı alanlar, güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar, muharip gaziler ve şehit yakınlarına 3 bin TL tutarındaki bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı için 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılacak.

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman?

2024 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri kapsamında:

4C (Emekli Sandığı) gelir/aylık alanlar için ikramiyeler 10 Haziran 2024 tarihinde,

4B (Bağ-Kur) gelir/aylık alanlar için ikramiyeler 11 Haziran 2024 tarihinde,

4A (SSK) gelir/aylık alanlar için ikramiyeler 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman?

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULA

Bayram ikramiyelerini kontrol etmek için, e-Devlet sayfasında arama çubuğuna "Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak sorgulama yapılabilir. Ayrıca, ikramiye bilgilerini telefonla veya internet bankacılığı aracılığıyla da sorgulayabilirsiniz.

Emekli bayram ikramiyesi sorgulamak için tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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