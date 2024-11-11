Elif Gülşah Gürlek'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediyor. Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in kariyeri ve hayatı hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? SPK üyesi Elif Gülşah Gürlek'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

ELİF GÜLŞAH GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek'in eşidir. Türk hukukçu ve hakimdir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetimine yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;

- SPK ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü,

- SPK üyeliğine Mutlu Akın,

- SPK üyeliğine Elif Gülşah Gürlek atandı.