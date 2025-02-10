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Elan Ricardo kimdir? Elan Ricardo kaç yaşında, mevkisi ne (BEŞİKTAŞ)?

Elan Ricardo kimdir? Elan Ricardo kaç yaşında, mevkisi ne (BEŞİKTAŞ)?
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Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. Futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Elan Ricardo kimdir? Elan Ricardo kaç yaşında, mevkisi ne?

Beşiktaş Kulübü, 2004 doğumlu Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. Futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Elan Ricardo kimdir? Elan Ricardo kaç yaşında, mevkisi ne?

ELAN RİCARDO KİMDİR?

BEŞİKTAŞ Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. Futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.

Elan Ricardo kimdir?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi."

Hakkında

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

3 MAÇTA 1 GOL

20 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 211 dakikada 1 kez fileleri havalandırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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