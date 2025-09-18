Eintracht Frankfurt Galatasaray hangi kanalda? Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı yayın bilgisi...

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan da canlı izleyebilirsiniz.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.