Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
Ulaştırma Bakanlığı, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ehliyet süresi dolan sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyarıda bulundu. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesilecek ve bu tarihten sonra ehliyetleri geçersiz olacak.
31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.
SÜRE 2 YIL UZATILMIŞTI
Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
- Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:
- Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
- Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
- Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:
- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
- Eski sürücü belgesi
- Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
- Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
- Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)