Haberler

EGM promosyon ne zaman yatacak? İş Bankası 100 bin TL promosyon ödeme tarihi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?

EGM promosyon ne zaman yatacak? İş Bankası 100 bin TL promosyon ödeme tarihi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli, 2025-2028 dönemi için maaş promosyonu ödemelerini merakla bekliyor. Peki, EGM promosyon ne zaman yatacak 2025? İş Bankası 100 bin TL promosyon ödeme tarihi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? EGM promosyon tek seferde mi yatırılacak? EGM promosyon sürecine dair detaylar haberimizde...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyon anlaşması tamamlandı. Türkiye İş Bankası'nın 100 bin TL'lik teklifinin onaylanmasıyla birlikte, EGM çalışanlarının hesaplarına yatırılacak promosyon ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Peki, EGM promosyon ne zaman yatacak 2025? İş Bankası 100 bin TL promosyon ödeme tarihi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? EGM promosyon tek seferde mi yatırılacak? Detaylar haberimizde...

EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı için EGM promosyon ödemeleriyle ilgili süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeli yakından ilgilendiriyor. 21 Ekim 2025 tarihinde yapılan banka promosyon ihalesi sonrası, anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasıyla birlikte eski protokolün 1 Kasım 2025'te sona ermesi bekleniyor.

Uzmanlar ve resmi açıklamalar ışığında, EGM promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayının ikinci haftasında personellerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Promosyon ödemesi tek seferde ve kesintisiz olarak yapılacak.

İŞ BANKASI 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2025 EGM promosyon ihalesinde Türkiye İş Bankası, personel başına 100 bin TL teklif ederek en yüksek promosyon ödemesi sağlayan banka oldu. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte İş Bankası'nın ödeme tarihine dair bilgiler merak konusu oldu.

Resmî açıklamalara göre:

  • Promosyon ödemesi, personelin şahsi maaş hesabına doğrudan yatırılacak.
  • Ödeme, tek seferde ve herhangi bir kesinti olmadan gerçekleşecek.
  • Ödeme tarihinin Kasım ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Henüz kesin ödeme tarihi açıklanmasa da, EGM tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda personelin hesaplarını Kasım ortasına kadar kontrol etmesi öneriliyor.

EGM promosyon ne zaman yatacak? İş Bankası 100 bin TL promosyon ödeme tarihi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?

İŞ BANKASI EGM PROMOSYON AYIN KAÇINDA YATIRILACAK?

Sıklıkla sorulan bir diğer soru, "İş Bankası EGM promosyon ayın kaçında yatırılacak?" şeklinde. Banka ve EGM yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, promosyon ödemesi Kasım ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek.

Bu tarih, geçmiş protokoller ve yapılan sözleşmeler dikkate alındığında, personelin maaş hesaplarına promosyonun düzenli ve eksiksiz olarak yatırılması için belirlenen süreyi işaret ediyor.

Not: Promosyon ödemesinin güncel durumu EGM'nin resmi duyuruları ve bankanın bilgilendirmeleriyle takip edilebilir.

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

EGM promosyon ödemesinin yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen personel için birkaç farklı sorgulama yöntemi mevcut:

Bankacılık Uygulamaları: İş Bankası'nın mobil ve internet şubesi üzerinden promosyon ödemesinin hesaplara yansıyıp yansımadığını kontrol edebilirsiniz.

Şahsi Hesap Kontrolü: Maaş hesabınıza giriş yaparak promosyon ödemesinin yatıp yatmadığını doğrulayabilirsiniz.

EGM Resmî Duyuruları: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ödeme tarihleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İş Bankası Müşteri Hizmetleri: Doğrudan bankayla iletişime geçerek promosyon ödemesinin durumunu sorgulamak mümkündür.

Bu yöntemler sayesinde personel, ödemelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hesaplarına yansıyıp yansımadığını kolaylıkla takip edebilir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.