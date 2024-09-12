efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı?

Konami, gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte eFootball için heyecan verici yenilikler duyurdu. Türk oyuncuları en çok heyecanlandıran haber ise Türkçe spiker desteğinin oyuna resmi olarak eklenecek olması. Yorumcu olarak da tanıdık isimler bulunuyor. efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı?

EFOOTBALL 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK, TÜRKÇE SPİKER VAR MI?

Özel bir etkinlikte oyun hakkında detaylı bilgiler paylaşan şirket, oyuncuların uzun süredir beklediği bir özelliği resmen duyurdu: Türkçe spiker.

Konami, Türkçe spiker özelliğini oyuna resmî olarak entegre edecek. Bu sayede oyuncular, daha keyifli bir oyun deneyimi yaşayacak.

eFootball için Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliğinin devam ettiğini belirten Konami, oyunda yeni içerikler görmeye devam edeceğimizi söyledi..

Bu içerikler arasında Süper Lig, Türk takımları ve başka içerikler de yer alacak.

Oyunda yorumcu olarak Gökhan Abdik ve Müjdat Mustafa Muratoğlu yer alacak.

Dikkat çeken diğer önemli gelişme ise eFootball'un geleceğiyle ilgili. Konami, oyunun Pro Evolution Soccer (PES) adını tamamen geride bırakarak eFootball markası altında köklü bir değişim yapmıştı. Artık oyun yıllık sürümlerle gelmeyecek, bunun yerine sürekli güncellemelerle kendini yenileyen, yaşayan bir platform haline gelecek.

EFOOTBALL 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen eFootball güncellemesi 12 Eylül 2024 tarihinde gelecek, güncelleme öncesi 11 Eylül'de sunucular bakıma alınacak ve bakım tamamlandıktan eFootball yeni yüzü ile kullanıma açılacak.