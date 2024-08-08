Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Eda Erdem kimdir?

EDA ERDEM KİMDİR?

Doğum: 22 Haziran 1987 (37 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Eşi: Erdem Dündar (e. 2011)

Şu andaki takımları: Turkey, Türkiye

Boy: 1,88 m

Kilo: 73 kg (161 lb)

Mevcut kulübü: Fenerbahçe

Numarası: 14

22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 14. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.