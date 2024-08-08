Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Eda Erdem kimdir?
EDA ERDEM KİMDİR?
Doğum: 22 Haziran 1987 (37 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye
Eşi: Erdem Dündar (e. 2011)
Şu andaki takımları: Turkey, Türkiye
Boy: 1,88 m
Kilo: 73 kg (161 lb)
Mevcut kulübü: Fenerbahçe
Numarası: 14
22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.
2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 14. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.