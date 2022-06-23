Ece Yüksel kimdir? Ece Yüksel hayatı ve biyografisi! Ece Yüksel kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Yüksel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Yüksel hakkında merak edilenler. Ece Yüksel hayatı ve biyografisi. Ece Yüksel kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Yüksel merak konusu oldu. İşte Ece Yüksel hakkında merak edilen Ece Yüksel kimdir, Ece Yüksel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
ECE YÜKSEL KİMDİR?
Doğum tarihi: 6 Ekim 1997
(24 yaşında)
İstanbul
Eğitim: Kadir Has Üniversitesi
2008 - Bıçak Sırtı - Ömür
2010 - Av Mevsimi[2] - Pelinsu[3]
2013 - Çekmeceler[2]
2015 - Nefesim Kesilene Kadar[2] - Funda[4]
2015 - Davetsiz Misafir (kısa film)[5][6]
2019 - Kız Kardeşler - Nurhan
2021 - Yargı - İnci
2021 - Aşk 101 (2. sezon) - Elif
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