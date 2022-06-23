Ece Yüksel kimdir? Ece Yüksel hayatı ve biyografisi! Ece Yüksel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Yüksel merak konusu oldu. İşte Ece Yüksel hakkında merak edilen Ece Yüksel kimdir, Ece Yüksel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Ekim 1997 (24 yaşında) İstanbul Eğitim: Kadir Has Üniversitesi 2008 - Bıçak Sırtı - Ömür 2010 - Av Mevsimi[2] - Pelinsu[3] 2013 - Çekmeceler[2] 2015 - Nefesim Kesilene Kadar[2] - Funda[4] 2015 - Davetsiz Misafir (kısa film)[5][6] 2019 - Kız Kardeşler - Nurhan 2021 - Yargı - İnci 2021 - Aşk 101 (2. sezon) - Elif

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