Ebrar Karakurt kavga olayı nedir? Ebrar Karakurt kavga mı etti?

Gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit formasıyla Sultanlar Ligi'ne döneceği konuşulan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, hakkında çıkan kavga iddialarıylasosyal medyada büyük ses getirdi. Şimdilerde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt'un yaşadıkları merak konusu olurken olayın nasıl geliştiği de en çok araştırılan konular arasına girdi.Peki, Ebrar Karakurt kavga mı etti, olay nasıl gelişti? İşte, detaylar…

EBRAR KARAKURT KAVGA OLAYI NEDİR?

İddialara göre, antrenman sırasında takım arkadaşı Yulia Brovkina ile ciddi bir tartışmaya giren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, antrenmanda süren gerilimin ardından soyunma odasında takım arkadaşı Yulia Brovkina'ya fiziksel saldırıda bulundu. Saldırının ardından öfkesinin dinmediği belirtilen Ebrar Karakurt'un daha sonra da Yulia Brovkina'nın aracına zarar verdiği ileri sürüldü.

Ebrar Karakurt ve Yulia Brovkina

Yaşananların ardından Ebrar Karakurt'un kulüp yönetimine geçerek "Ya o, ya ben" şeklinde bir ültimatom verdiğine dikkat çekilirken kulüp yönetiminin Ebrar Karakurt'u şampiyonluk yolunda önemli bir oyuncu olarak gördüğü ve Yulia Brovkina'yı ikinci takıma göndermeye karar verdiği öne sürülüyor.

Ebrar Karakurt kavga

EBRAR KARAKURT AÇIKLAMA YAPTI MI?

Kulüp içinden sızan bilgiler doğrultusunda olayın doğruluk payı taşıdığı belirtilirken Yulia Brovkina'ya verilen maddi manevi hasar konusunda da detay bulunmuyor. Hakkında çıkan iddialara yönelik henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Ebrar Karakurt ise kulübün vereceği kesin karar ile yakından takip ediliyor.

Ebrar Karakurt