Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Ebrar Karakurt kavga olayı nedir? Ebrar Karakurt kavga mı etti?

Ebrar Karakurt kavga olayı nedir? Ebrar Karakurt kavga mı etti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebrar Karakurt kavga olayı nedir? Son günlerde hakkında çıkan kavga iddialarıyla gündemden düşmeyen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, olayın detaylarıyla merak konusu haline geldi. Peki, Ebrar Karakurt kavga mı etti, olayın perde arkası ne? İşte merak edilenler…

Gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit formasıyla Sultanlar Ligi'ne döneceği konuşulan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, hakkında çıkan kavga iddialarıylasosyal medyada büyük ses getirdi. Şimdilerde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt'un yaşadıkları merak konusu olurken olayın nasıl geliştiği de en çok araştırılan konular arasına girdi.Peki, Ebrar Karakurt kavga mı etti, olay nasıl gelişti? İşte, detaylar…

EBRAR KARAKURT KAVGA OLAYI NEDİR?

İddialara göre, antrenman sırasında takım arkadaşı Yulia Brovkina ile ciddi bir tartışmaya giren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, antrenmanda süren gerilimin ardından soyunma odasında takım arkadaşı Yulia Brovkina'ya fiziksel saldırıda bulundu. Saldırının ardından öfkesinin dinmediği belirtilen Ebrar Karakurt'un daha sonra da Yulia Brovkina'nın aracına zarar verdiği ileri sürüldü.

Ebrar Karakurt kavga olayı nedir? Ebrar Karakurt kavga mı etti?Ebrar Karakurt ve Yulia Brovkina

Yaşananların ardından Ebrar Karakurt'un kulüp yönetimine geçerek "Ya o, ya ben" şeklinde bir ültimatom verdiğine dikkat çekilirken kulüp yönetiminin Ebrar Karakurt'u şampiyonluk yolunda önemli bir oyuncu olarak gördüğü ve Yulia Brovkina'yı ikinci takıma göndermeye karar verdiği öne sürülüyor.

Ebrar Karakurt kavga olayı nedir? Ebrar Karakurt kavga mı etti?Ebrar Karakurt kavga

EBRAR KARAKURT AÇIKLAMA YAPTI MI?

Kulüp içinden sızan bilgiler doğrultusunda olayın doğruluk payı taşıdığı belirtilirken Yulia Brovkina'ya verilen maddi manevi hasar konusunda da detay bulunmuyor. Hakkında çıkan iddialara yönelik henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Ebrar Karakurt ise kulübün vereceği kesin karar ile yakından takip ediliyor.

Ebrar Karakurt kavga olayı nedir? Ebrar Karakurt kavga mı etti?Ebrar Karakurt

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
img

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
img

Binlerce örümcek gökyüzünü sardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.