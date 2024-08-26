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EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç?

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Merakla beklenen EA Sports FC 25 oyuncu reytingleri belli olmaya başladı. Eski adıyla FIFA 25 oyuncu reytingleri merakla bekleniyordu. Peki, EA FC 25 ratings bilgileri nedir? EA FC 25 Arda Güler'in ratings bilgilerinde hayal kırıklığı yaratan bir güncelleme yaptı. Ronaldo ve Messi EA FC 25 ratings reytingi kaç? EA FC 25 oyuncu reytingleri paylaşılmaya devam ediyor. İşte EA FC 25 oyuncu reytingleri ve EA FC 25 Arda Güler reytingi...

Ea Sports FC 25 oyuncu reytingleri! Merakla beklenen EA Sports FC 25 oyuncu reytingleri belli olmaya başladı. Eski adıyla FIFA 25 oyuncu reytingleri merakla bekleniyordu. Peki, EA FC 25 ratings bilgileri nedir? EA FC 25 Arda Güler'in ratings bilgilerinde hayal kırıklığı yaratan bir güncelleme yaptı. EA FC 25 oyuncu reytingleri paylaşılmaya devam ediyor. İşte EA FC 25 oyuncu reytingleri ve EA FC 25 Arda Güler reytingi haberimizde...

EA FC 25 OYUNCU REYTİNGLERİ

Kylian Mbappe: 91

Erling Haaland: 91

Rodri: 91

Aitana Bonmati: 91

Vinicius Junior: 90

Alexia Putellas: 90

Sam Kerr: 90

Harry Kane: 90

Caroline Graham Hansen: 90

Kevin De Bruyne: 90

Jude Bellingham: 90

Virgil van Dijk: 89

Marc-Andre ter Stegen: 89

Sophia Smith: 89

Ada Hegerberg: 89

Mohamed Salah: 89

Martin Odegaard: 89

Mapi Leon: 89

Lautaro Martinez: 89

Gianluigi Donnarumma: 89

Alisson: 89

Thibaut Courtois: 89

Lionel Messi: 88

Jan Oblak: 88

Guro Reiten: 88

Fede Velverde: 88

Florian Wirtz: 88

Antonio Rudiger: 88

Wendie Renard: 88

Ruben Dias: 88

Beth Mead: 88

Robert Lewandowski: 88

Gregor Kobel: 88

Marie Katoto: 88

Antoine Griezmann: 88

Irene Paredes: 88

Patri Guijarro: 88

Phil Foden: 88

Christiane Endler: 88

Ederson: 88

Bernardo Silva: 88

Kadidiatou Dianu: 88

Neymar: 87

William Saliba: 87

Alessandro Bastoni: 87

Yan Sommer: 87

Jamal Musiala: 87

Emiliano Martinez: 87

Frenkie De Jong: 87

Ilkay Gundogan: 87

Bunlar EA FC 25 iddia edilen oyuncu reytingleridir. EA FC 25 oyuncu reytingleri henüz EA Sports resmi internet sitesinde paylaşılmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

EA FC 24 reytingleri ise şu şekildeydi:

  • Kylian Mbappé: 91
  • Erling Haaland: 91
  • Kevin De Bruyne: 91
  • Lionel Messi: 90
  • Karim Benzema: 90
  • Thibaut Courtois: 90
  • Harry Kane: 90
  • Robert Lewandowski: 90
  • Mohamed Salah: 89
  • Rúben Dias: 89

EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç?

EA FC 25 ARDA GÜLER RATİNGS

Arda Güler'in EA FC 25 reyting bilgileri ise öğrenildi. Arda'nın EA FC 24'e göre genel reytingi 1 puan artırıldı. İşte Arda Güler'in EA FC 25 detaylı reytingi:

PAC: 72

SHO: 73

PAS: 80

DRI: 82

DEF: 52

PHY: 50

GENEL: 78

EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç?

EA FC 25 RONALDO RATİNGS

EA FC 25'te Cristiano Ronaldo'nun reytinginin ise 86 olacağı iddia edildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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