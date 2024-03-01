E-Sınav göreli ücretleri ne kadar? E-Sınav Uygulama Sorumlusu, Salon Başkanı, Gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL 2024?

E-Sınav göreli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde yer alıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye'de birçok sınavın düzenlenmesinden sorumlu olan bir kurumdur. ÖSYM, bu sınavların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için sınav görevlilerine ihtiyaç duyar ve bu görevlilere belirli bir ücret öder. Peki, E-Sınav göreli ücretleri ne kadar? E-Sınav Uygulama Sorumlusu, Salon Başkanı, Gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL 2024?

E-SINAV GÖRELİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır ve bu durumda ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Buna göre E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL, E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL, E-Sınav Gözetmen: 769 TL ödeme gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 548 TL alırken 2024 yılında 961 TL alacak.

2023 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 474 TL alırken 2024 yılında 833 TL alacak.

2023 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 438 TL alırken 2024 yılında 769 TL alacak.