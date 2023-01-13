Askerlik başvurusunda bulunacak olan birçok kişi internet üzerinden askerlik başvurusu yapmanın mümkün olup olmadığını E Devlet askerlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusu ve E Devlet üzerinden askerlik başvuru yapılıyor mu? Sorusu ile araştırıyor. Peki, E Devlet askerlik başvurusu nasıl yapılır? E Devlet üzerinden askerlik başvuru yapılıyor mu? İnternetten askerlik başvurusu nasıl yapılır?

E Devlet askerlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından askerlik başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. E Devlet üzerinden askerlik başvuru yapılıyor mu? Sorusunu merak edenler için bu yazımızda yanıtladık. Peki, E Devlet askerlik başvurusu nasıl yapılır? E Devlet üzerinden askerlik başvuru yapılıyor mu? İnternetten askerlik başvurusu nasıl yapılır?

E DEVLET ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, askerlik başvurularında dijitalleşmeye gidileceğini ifade ederek, "Bu yıl her erkek vatandaşımızın hayali olan askerlik hizmetini tamamen dijital hale getiriyoruz. Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz. Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, vatandaşların e-Devlet hizmetine daha kolay ulaşması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Koç, "Bu yıl her erkek vatandaşımızın hayali olan askerlik hizmetini tamamen dijital hale getiriyoruz. Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz. Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız. Bu da en fazla kullanılan hizmetlerden birisi olacak." ifadesini kullandı.