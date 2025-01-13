Dzeko pozisyonu kırmızı kart mı? (Konyaspor Fenerbahçe Hakem Görüşleri)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında bugün Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kritik bir deplasman maçına çıktı.

DZEKO POZİSYONU KIRMIZI KART MI?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Konyaspor ise aynı süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 20 puanla kendisine 14ç sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Konyaspor : Slowik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer.

Fenerbahçe : Livakovic; Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz, En-Nesyri, Dzeko.

Maçın 2. yarısındaDzeko yaptığı hamle sonrası rakibi yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Pozisyon ile ilgili hakem görüşlerini paylaşacağız.