Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi? Galatasaray neden PFDK'ya sevk edildi?

Galatasaray ve başkan Dursun Özbek "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi?

DİSİPLİN SEVKLERİ AÇIKLANDI

Hukuk Müşavirliği'nce 19.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DURSUN ÖZBEK NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

Galatasaray ve başkan Dursun Özbek "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.