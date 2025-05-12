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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti
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Dünyaca ünlü İngiliz model Emily Ratajkowski, katıldığı bir televizyon programında Lamine Yamal ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ratajkowski, genç yıldıza hayran olduğunu dile getirerek, ''Futbolu sevmem ama kanalları değiştirirken Yamal'ı görürsem o maçı izliyorum. Yeteneğine bayılıyorum. Duruşu, hareketleri ve mimikleri her şeyiyle çok doğal.'' dedi.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran dünyaca ünlü İngiliz model Emily Ratajkowski, futbol dünyasıyla ilgili açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki Ratajkowski, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir itirafta bulundu.

'YAMAL'IN YETENEKLERİNE BAYILIYORUM'

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'a hayran olduğunu dile getiren Ratajkowski, 'Her sabah güne sporla başlarım. Çok fazla spor yapsam da spor aktivitelerini fazla izleyemiyorum. İtiraf etmeliyim ki futbolu da sevmem ama bir akşam kanalları değiştirirken Lamine Yamal'ın maçını görürsem o kanalda kalırım ve o maçı izlerim. Herkesin onu en iyi olarak görmesi normal. Bu yaşta yaptıkları onu inanılmaz kılıyor.' dedi.

Sözlerine devam eden İngiliz model, 'Onun yeteneklerine bayılıyorum. Duruşu, hareketleri ve mimikleri her şeyiyle çok doğal. Samimiyetini görebiliyorsunuz. Bence en önemlisi bu.' sözlerini sarf etti.

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona'da 52 maça çıkan Yamal, 16 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Futbol
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