2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için kura çekimi, futbolseverlerin heyecanla beklediği önemli bir etkinlik olarak bugün gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı bu büyük turnuvanın eleme grupları, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde belirlendi. Peki, 2026 Dünya Kupası kura çekimi sonuçları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta yer aldı? İşte detaylar...

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Almanya / İtalya (Kazanan), Slovakya, Kuzey İrlanda,

B GRUBU: İsviçre, İsveç, Slovenya,

C GRUBU: Portekiz / Danimarka (Kaybeden), Yunanistan, İskoçya,

D GRUBU: Fransa / Hırvatistan (Kazanan), Ukrayna, İzlanda,

E GRUBU: İspanya / Hollanda (Kazanan), TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F GRUBU: Portekiz / Danimarka (Kazanan), Macaristan,

G GRUBU: İspanya / Hollanda (Kaybeden), Polonya, Finlandiya,

H GRUBU: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek,

I GRUBU: Almanya / İtalya (Kaybeden), Norveç, İsrail,

J GRUBU: Belçika, Galler,Kuzey Makedonya,

K GRUBU: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk,

L GRUBU: Fransa / Hırvatistan (Kaybeden), Çekya

DÜNYA KUPASINA KAÇ ÜLKE KATILACAK?

54 ülkenin katılacağı kura çekiminde takımlar, 28 Kasım tarihinde FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasındaki pozisyonları baz alınarak 4'ü 12'li, 1'i de 6'lı olmak üzere toplam 5 torbaya dağıtıldı. Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

UEFA'nın yeni millî takım müsabakaları yapısı gereği, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin genişletilmiş formatı kapsamındaki karşılaşmalar Mart ve Haziran 2025 döneminde paralel olarak oynanacak.

Her ne kadar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 54 takım iştirak edecekse de, bu takımlardan 24'ü Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi çeyrek final veya play-off karşılaşmalarına çıkacak. Çeyrek final maçlarının dört galibi, haziran ayında da Uluslar Ligi finallerinde mücadele edecek.