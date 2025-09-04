Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Dünya Kupası elemelerinde gruplardan kaç takımın çıkacağı ve özellikle grup ikincilerinin şansının olup olmadığıdır. Her kıtanın farklı elemeler sistemi bulunurken, UEFA Avrupa Elemeleri en dikkat çekici olanlardan biridir. Peki, Dünya Kupası eleme grubunda kaç takım çıkıyor, 2. olan çıkıyor mu?

AVRUPA ELEMELERİNDE SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

UEFA'ya bağlı Avrupa kıtasında Dünya Kupası elemeleri grup sistemiyle oynanır. Takımlar kura çekimiyle gruplara ayrılır ve grup maçları sonucunda sıralama belirlenir.

• Grup birincileri doğrudan Dünya Kupası bileti alır.

• Grup ikincileri ise direkt olarak turnuvaya gitmez. Onlar için ek bir yol olan play-off aşaması vardır.

Bu sistem, her grup maçını ayrı bir önem seviyesine taşır. Çünkü sadece birincilik bileti garantilerken, ikincilik ise şansı sürdürmek için yeni bir mücadele anlamına gelir.

GRUP İKİNCİLERİ NE YAPIYOR?

Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar, UEFA Uluslar Ligi'nden gelen bazı ekiplerle birlikte play-off turuna katılır. Burada tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda belirli sayıda takım Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanır.

Örneğin son turnuvalarda grup ikincileri doğrudan Dünya Kupası'na gidemedi ama play-off aşamasında başarı gösteren ekipler final bileti almayı başardı. Bu nedenle "İkinci olan çıkıyor mu?" sorusunun cevabı doğrudan hayır olsa da, play-off şansı var demek daha doğru olur.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın Mart ayında oynanacak.

DİĞER KITALARDA DURUM NASIL?

Her kıtada elemeler farklı işliyor. Örneğin:

• Güney Amerika Elemeleri lig formatında oynanır ve genellikle ilk 4 takım doğrudan çıkar, 5. takım ise play-off oynar.

• Asya Elemeleri gruplar ve ikinci aşamalar üzerinden ilerler, grup birincileri direkt çıkar, bazı ikinciler ise play-off mücadelesi verir.

• Afrika Elemelerinde grup liderleri doğrudan çıkar, ardından ek eleme turları düzenlenir.

• Kuzey Amerika ve Okyanusya Elemelerinde de farklı sistemler vardır. Özellikle Okyanusya kıtasından çıkan takım genellikle kıtalararası play-off oynamak zorunda kalır.

Yani her kıtanın kendi sistemi vardır, fakat Avrupa için en net kural şudur: Birinciler doğrudan, ikinciler ise play-off üzerinden Dünya Kupası'na katılır.

HEDEF GRUP BİRİNCİLİĞİ

Teknik direktörler ve futbolcular için elemelerde en güvenli hedef her zaman grup birinciliğidir. Çünkü bu sayede risk almadan, ek maçlara kalmadan Dünya Kupası biletini kapmak mümkün olur. İkinci sıradaki yol ise daha stresli, daha belirsiz ve daha zorlu bir süreçtir.

İKİNCİ OLAN ÇIKIYOR MU?

• Grup birincileri direkt Dünya Kupası'na gider.

• Grup ikincileri doğrudan çıkmaz, ancak play-off şansı vardır.

• Play-off'tan çıkmak için tek maçlarda başarı göstermek gerekir.