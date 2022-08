Dünya Barış Günü ne zaman? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Barış Günü kutlamaları nerede?

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (İngilizce: International Day of Peace) her yıl kutlanan bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, "Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Peki, Dünya Barış Günü ne zaman? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı?