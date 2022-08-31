Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (İngilizce: International Day of Peace) her yıl kutlanan bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, "Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Peki, Dünya Barış Günü ne zaman? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her yıl Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Barış Çanı çalınıyor. Savaşlardaki can kayıplarına dikkat çekmek amacıyla Japonya tarafından yapılan çan dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla yapıldı. Çanın üzerinde "Yaşasın Tam Dünya Barışı" yazısı var. Peki, Dünya Barış Günü ne zaman? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Barış Günü kutlamaları nerede?

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Barış Günü Birleşmiş Milletler tarafından duyuruldu. İlk olarak 1982 yılında kutlandı. 1 Eylül'de kutlanan Dünya Barış Günü, Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiştir

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya genelindeki çatışmaların önlenmesi ve barışın temellerini atmak yolunda insanları bilinçlendirmektir. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki "Barış Çanı" çalınıyor. Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, "Çok Yaşa Mutlak Barış" yazısı kazındı. Birleşmiş Millet tarafından bir Dünya Barış Günü kabul edilinceye dek, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü "Dünya Barış Günü" olarak ilan edip kutlamıştır.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLAMALARI NEREDE?

İSTANBUL

1 Eylül tarihinde Kadıköy'de yapılacak.

ANKARA

Çankaya ilçesinde Anıtpark'ta yapılacak.

İZMİR

Konak Cumhuriyet Meydan'ında saat 19.00'da. Sanatçı Cevdet Bağca sahne alacak.