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Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi!

Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi!
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Dubai çikolatasının içeriği ve satış noktaları merak konusu oldu. Son zamanlarda popüler olan Dubai çikolatasının nerede satıldığı merak ediliyor. Birçok kişi Dubai çikolatasının içinde ne olduğunu ve nerede satıldığını araştırıyor.

Son zamanlarda popülerliği artan Dubai çikolatası, hem yerel hem de uluslararası tatları bir araya getiren benzersiz lezzetiyle dikkat çekiyor. Özellikle tatlı severler ve çikolata tutkunları arasında büyük ilgi gören bu özel çikolata, farklı malzemelerle zenginleştirilmiş tarifleri sayesinde hem göze hem de damağa hitap ediyor. Peki, Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Ülker Dubai çikolatası nerede satılıyor?

DUBAI ÇİKOLATASI NEDİR?

Dubai çikolatası, tahin kadayıf ve Antep fıstığı gibi özenle seçilmiş iç malzemeleriyle yapılır. Orta Doğu'nun tatlı kültürünü modern bir dokunuşla sunan bu çikolata, çikolata tutkunlarının ve gurme lezzet arayanların favorisi olmaya devam ediyor. Son zamanlarda oldukça ilgi gören bu çikolata birçok kişinin favorisi olmuş durumda.

DUBAI ÇİKOLATASI NEREDE SATILIYOR?

Türkiye'de Carrefour, Migros, BİM ve ŞOK gibi market zincirlerinde Dubai çikolatası gibi ürünlere ulaşmak mümkündür.

Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Ülker Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi!

DUBAI ÇİKOLATASI TARİFİ

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 yemek kaşığı kadayıf
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 2 yemek kaşığı dolusu fıstık ezmesi
  • 3 yemek kaşığı fıstık içi
  • 250 gram sütlü çikolata
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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