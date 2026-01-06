Haberler

''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret Haber Videosunu İzle
''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezaevinden yazdığı mektupta ''Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.'' diyen Mert Hakan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş'a ziyarette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

MEKTUP YAZARAK YALNIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlar için bir mektup yazmış, mektubun sonunda yalnız kaldığını ifade eden 'Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.' şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ, MERT HAKAN'I ZİYARET ETTİ

Yaşanan süreçte sessiz kalan ancak bu mektup sonrası geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Mert Hakan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den bir hamle daha geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İrfan Can, Mert Hakan'ı Silivri'debulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Milli oyuncunun, arkadaşına moral ve motivasyon anlamında destek olduğu belirtildi.

'Dostlarım yalnız bıraktı' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Cemre Yıldız
Haberler.com / Futbol
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye... Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

En çok güvendiği iki yıldızı da Galatasaray'a karşı oynayamayacak