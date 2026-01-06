''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

MEKTUP YAZARAK YALNIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlar için bir mektup yazmış, mektubun sonunda yalnız kaldığını ifade eden 'Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.' şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ, MERT HAKAN'I ZİYARET ETTİ

Yaşanan süreçte sessiz kalan ancak bu mektup sonrası geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Mert Hakan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den bir hamle daha geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İrfan Can, Mert Hakan'ı Silivri'debulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Milli oyuncunun, arkadaşına moral ve motivasyon anlamında destek olduğu belirtildi.