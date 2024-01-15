Dolar ne kadar? 15 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar kaç TL?

Güncel dolar kuru ne kadar? 15 Ocak tarihli dolar kuru, yatırımcıların ve vatandaşların merak konusu oldu. Doların TL karşısındaki değeri, ekonomik hareketlilik ve döviz piyasasındaki dalgalanmalarla yakından ilgili. Peki, Dolar ne kadar? 15 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar kaç TL? Detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 30,1000 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN KAÇ TL?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,1074'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 30,1000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0390'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 38,3800'den satılıyor. Dolar endeksi de şu sıralarda yatay seyirle 102,4 puan seviyesinde bulunuyor.