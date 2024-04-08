Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 8 Nisan Dolar Kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar, 32,0040 liradan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro ise 34,6830 lira satış ile haftaya başladı.

YÜKSELİŞİN 40 SEVİYELERİNE GELMESİ BEKLENİYOR

Son günlerde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde bulunurken Dolar/TL bu sabah güne 32.0040 civarında başladı. Euro/TL 34,6830 seviyesinden alıcı buluyor. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5710 lira olmuştu.

TÜRKİYE'DE PİYASALAR 1 BUÇUK GÜN AÇIK KALACAK

Bu hafta Türkiye'de piyasalar bugün tam yarın ise yarım gün açık kalacak. Merkez Bankası (TCMB) hafta sonu yaptığı düzenlemelerle, genel seçim öncesi uygulanan politikaların regülasyon bazında sembolü olan menkul kıymet tesisi uygulamasına son vereceğini açıkladı.

Yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4'ten yüzde 1'e indirdi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulaması ise kaldırıldı.