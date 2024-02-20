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Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu?

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20 Şubat 2024 tarihindeki dolar kuru merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatları ve 1 doların kaç TL olduğu konusu gündemde. Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki değeri hakkında detaylı bilgi almak için haberler.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 20 Şubat 2024 tarihinde 1 dolar ne kadar oldu, dolar kaç TL? olduğu sorgulanıyor. Peki, Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar kuru yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8890 TL seviyesinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro da 30,8890 TL'den işlem görürken analistler, ABD Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirime geç başlaması endişelerinin sürdüğünü belirtiyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise önceki kapanışının hemen üzerinde 38,8940 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu?

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GEÇ BAŞLAMASI ENDİŞESİ

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla fiyatlamaların zorlaştığını hatırlatarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu söyledi.

Yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda da bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacağını belirten analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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