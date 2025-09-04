Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? 4 Eylül 2025 güncel döviz fiyatları | Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar? 4 Eylül 2025 güncel döviz fiyatları | Dolar, euro ve sterlin ne kadar?
4 Eylül 2025
4 Eylül 2025 tarihli güncel döviz fiyatları açıklandı. Dolar, euro ve sterlinin değerleri piyasaların odağındaydı. Bu tarihte yatırımcılar ve vatandaşlar döviz kurlarını yakından takip etti. 4 Eylül 2025 güncel döviz fiyatları, dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, ekonomiyi yakından takip eden herkes için büyük önem taşıyor. 4 Eylül 2025 güncel döviz fiyatları ile dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son durumu sizler için derledik. "4 Eylül dolar ne kadar?", "4 Eylül euro ne kadar?", "4 Eylül sterlin ne kadar?" ve "Dolar kuru bugün ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

4 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru bugün ne kadar sorusunun yanıtı, alış ve satış fiyatlarıyla netleşiyor.

Dolar Alış: 41,1616 TL

Dolar Satış: 41,1667 TL

Dolar kuru, 4 Eylül 2025 itibarıyla bu seviyelerde seyrediyor. Döviz alım veya satım işlemlerinde bu fiyatlar rehberiniz olabilir.

4 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR?

Euro fiyatları da döviz piyasasındaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Euro Alış: 47,0385 TL

Euro Satış: 48,1558 TL

4 Eylül euro ne kadar merak edenler için alış ve satış fiyatları yukarıdaki gibidir.

4 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Sterlin, döviz kurlarında önemli bir yer tutuyor. İşte güncel sterlin kurları:

Sterlin Alış: 55,4004 TL

Sterlin Satış: 55,4534 TL

Döviz piyasasında 4 Eylül 2025 itibarıyla sterlinin güncel fiyatları bu şekilde.

4 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

