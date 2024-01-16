Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar?

16 Ocak tarihli dolar kuru, yatırımcılar ve vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri, ekonomik gelişmeler ve döviz piyasasındaki dalgalanmalarla sıkı bir şekilde bağlantılı. Güncel dolar kuru ne kadar? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GÜNCEL DOLAR KURU!

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,1020 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,08 azalışla 30,0809'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,1020'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 32,8810'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 38,1590'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 102,9 puan seviyesinde bulunuyor.