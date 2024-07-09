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DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

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Dolar yükseliyor mu ve Euro ne kadar oldu araştırılırken altın fiyatları merak ediliyor. Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler döviz kuru ne kadar olduğunu araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,7320 liradan, euro 35,4450 liradan güne başladı. Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

Canlı döviz kuru bugün dolar, euro ve altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. 9 Temmuz Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler dolar ne kadar olduğunu merak ediyor. Dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi? Detaylar haberimizdedir…

DÖVİZ KURU BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 32,7300 liradan alınan dolar, 32,7320 liradan satılıyor. 35,4430 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,4450 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 32,7270 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,4850 lira olmuştu.

ALTIN KURU BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı ise yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde bir önceki kapanışın 0,4 üzerinde 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem görüyor.

DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

FED'İN EYLÜL'DE İLK FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ YÜZDE 81

Powell'ın konuşması öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 78 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 98 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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