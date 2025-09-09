Türkiye'de döviz piyasaları, 9 Eylül 2025 Salı günü sabah itibarıyla belirgin bir fiyatlama ile açıldı. Bu kritik dönemde Türk Lirası'nın (TL) dış değerlerle ilişkisi yatırımcılar ve bireysel tasarruf sahipleri için yakından takip ediliyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? 9 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

9 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 9 Eylül itibarıyla açıkladığı geçici verilerde dolar yaklaşık 41,2878 TL seviyesinden işlem görürken; euro 48,3865 TL civarında yer aldı. Bu rakamlar, serbest piyasadaki güncel verilerle de büyük oranda örtüşüyor.

Dolar Alış:?41,2699?TL – Satış:?41,2771?TL

Euro Alış:?48,3550?TL – Satış:?48,6468?TL

Sterlin Alış:?55,0058?TL – Satış:?56,0299?TL

Bu rakamlar haber kaynaklarıyla paralel seyrediyor, dolayısıyla güvenilir bir serbest piyasa güncellemesi sunuyor.

9 Eylül GÜNCEL DOLAR FİYATI- DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL kurunda bugün alış ve satış fiyatlarındaki fark oldukça dar bir aralıkta seyrediyor. Alış (41,2699 TL) ve satış (41,2771 TL) fiyatları arasında yalnızca birkaç kuruşluk bir marj var, bu da piyasada göreli bir stabilite sinyali veriyor.

Yatırımcı eğilimleri açısından doların özellikle 41 TL bandının üzerinde hareket etmesi; hem dövize yoğun talep olduğunu hem de olası ekonomik gelişmelere karşı önlem ekseninde bir bekleyiş olduğunu gösteriyor.

9 Eylül GÜNCEL EURO FİYATI- EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL kurunda da benzer bir yapı söz konusu. Alış fiyatı 48,3550 TL, satış fiyatı 48,6468 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu arada, TCMB kaynaklarında euro 48,3865 TL seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL'nin bu düzeyde olması; Avrupa'daki ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalara ve TL'nin küresel para birimleri karşısındaki seyrine doğrudan bağlı. Aradaki dar marj moral verici sayılabilir—göreli piyasa istikrarını işaret ediyor.

9 Eylül GÜNCEL STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz sterlini (GBP/TL), diğer iki para biriminden belirgin şekilde daha yüksek seviyelerde; alış fiyatı 55,0058 TL, satış fiyatı 56,0299 TL olarak dikkat çekiyor. Bu seviyeler, dolar ve euroya kıyasla ciddi bir prim içeriyor.

Sterlin bu noktada döviz sepetinde ağırlığı olan bir para birimi olarak pozisyonunu koruyor ve küresel bazda sterlinin değer kazanımı TL karşısında önemli bir baskı yaratıyor.