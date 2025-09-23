Dolar bugün ne kadar? 23 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

Döviz kurlarında yeni haftanın şifreleri çözülmeye başladı. 23 Eylül 2025 sabahında dolar ve euroda neler oluyor? Sterlin neden yükselişte? Ekonomide fırtına öncesi sessizlik mi var yoksa yeni bir dalga mı yaklaşıyor? İşte yatırımcıların gözünü kırpmadan takip ettiği 23 Eylül 2025 güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları…

23 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

22 Eylül 2025 sabahı döviz piyasalarında gözler yine Dolar/TL kuruna çevrildi. Haftanın ilk işlem gününde Amerikan doları, 41,3567 TL alış, 41,4113 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Dolar, yeni haftaya yatay fakat dikkatle izlenen bir seyirle başladı.

Son günlerde jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankası politikalarının etkisiyle yön arayışını sürdüren dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda FED'in faiz kararlarına ilişkin belirsizlik, dolar endeksinin dalgalanmasına neden olurken, bu durum TL karşısındaki hareketliliği de beraberinde getiriyor.

GÜNLÜK DOLAR ANALİZİ

Dün gün içinde 41,2899 TL seviyesine kadar gerileyen dolar, en yüksek 41,4105 TL seviyesini test etti. Gün kapanışını ise 41,3840 TL civarında gerçekleştirdi. Bugün ise açılış itibarıyla hafif yukarı yönlü bir düzeltme görülmekte. Kurda şu an için kısa vadede yatay-sınırlı pozitif bir eğilim ön planda.

Ekonomistler, dolar kurunun 41 TL bandı üzerindeki seyrini korumasını, yıl sonuna kadar ise kademeli bir yükseliş potansiyeli taşımasını öngörüyor.

23 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL kuru haftaya sınırlı geri çekilmeyle başladı. Bugün sabah saatlerinde Euro, 48,5593 TL alış, 48,7133 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ve bölge genelindeki ekonomik veriler Euro üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Yılın ikinci yarısında Avrupa bölgesindeki büyüme verilerinin zayıflaması ve enerji maliyetlerinin tekrar artış eğilimi göstermesi, Euro'nun küresel piyasalarda rekabet gücünü sınırladı.

EURONUN GÜNLÜK SEYRİ

Dünkü işlemlerde Euro, 48,5837 TL seviyesinden destek bulurken, gün içinde 48,8681 TL seviyesine kadar yükseldi. Kapanış ise yaklaşık 48,6411 TL seviyesinden gerçekleşti. Bugünkü açılış itibarıyla kur, önceki güne kıyasla yaklaşık %0,02 oranında düşüş göstermiş durumda.

Teknik analizlere göre Euro/TL kurunda 48,50 TL seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, yukarı yönlü ataklarda 49,00 TL direnci takip ediliyor.

23 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, diğer majör para birimlerine kıyasla haftaya daha sakin bir başlangıç yaptı. 22 Eylül 2025 itibarıyla Sterlin/TL kuru 55,7022 TL alış, 55,7749 TL satış seviyelerinden işlem görmekte.

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artış döngüsüne ara verebileceği yönündeki sinyallerle birlikte küresel ölçekte baskı altında kalsa da, TL karşısında güçlü görünümünü sürdürüyor.

STERLİNDEKİ GÜNCEL DURUM

Sterlin, geçtiğimiz hafta içinde 55 TL bandı üzerinde tutunarak, yatırımcıya güven veren bir seyir izledi. Haftalık bazda bakıldığında, kurda önemli bir oynaklık gözlemlenmezken, gün içi volatilite düşük seviyelerde seyrediyor. Teknik olarak 55,50 TL seviyesi önemli bir destek noktası olarak izleniyor.

Sterlinin bu güçlü konumu, hem yatırımcı hem ithalatçı açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir alan oluşturuyor.