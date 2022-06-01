Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne zaman zam geldi? Konut ve sanayi aboneleri için yeni tarife! - Haberler

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre doğalgaz Haziran ayı itibariyle zamlanacak. Doğalgaza ne kadar zam geldiğini ve 2022 1m3 doğalgaz kaç TL olduğunu merak eden vatandaşlar, doğalgaza ne kadar zam geldiğini araştırıyor. Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne zaman zam geldi? Konut ve sanayi aboneleri için yeni tarife! Detaylar haberimizdedir…

DOĞALGAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

BOTAŞ'ın yayınladığı haziran ayı tarifesine göre, doğal gazda konut abonelerine yüzde 30 ve sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldiğini duyurdu.

1M3 DOĞALGAZ KAÇ TL 2022?

Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi aboneleri ise 10 bin 416 lira ödeyecek.

DOĞALGAZA NE ZAMAN ZAM GELDİ?

Doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

MAYIS AYI TARİFESİ

Mayıs ayında BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira olmuştu.

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