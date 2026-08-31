DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bine, oran yüzde 30,6'ya yükseldi
DİSK-AR verilerine göre, Temmuz 2026'da geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bin kişiye, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 30,6'ya çıktı. Çalışmak istemesine rağmen iş bulamayanların sayısı ise 5 milyon olarak kaydedildi.
DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısının Temmuz 2026'da 12 milyon 305 bine, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 30,6'ya yükseldiğini bildirdi.
Çalışmak istemesine rağmen iş bulamayanların sayısı 5 milyon oldu.
Kaynak: Haber Merkezi