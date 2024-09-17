GNK Dinamo Zagreb 1945 yılında kurulmuştur. Maçlarını 38.923 kapasiteli Maksimir Stadyumu'nda oynamaktadır.Dinamo Zagreb hangi ülkenin takımıdır? Dinamo Zagreb hangi ligde oynuyor?

DİNAMO ZAGREB HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

GNK Dinamo Zagreb, Hırvat futbolunun önde gelen takımlarından biridir. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 1945 yılında kurulmuştur. Maçlarını 38.923 kapasiteli Maksimir Stadyumu'nda oynamaktadır.

Zagreb kentinin başka büyük takımı olmadığı için ülkenin en çekişmeli mücadelesi Dinamo Zagreb ve Split şehrinin takımı Hajduk Split arasındadır. Ülkede bu iki takımın yaptığı maçlar büyük çekişmeye ve heyecana sahne olmaktadır