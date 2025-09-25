Devrim Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Devrim Şahin transfermarkt ve istatistikleri

Siyah-beyazlı camiada yeni bir heyecan dalgası esiyor. Altyapının gelecek vadeden isimlerinden Devrim Şahin, Süper Lig'de Kayseri spor deplasmanında ilk kez A takım forması giymeye hazırlanıyor. Henüz 18 yaşındaki bu genç futbolcu, taraftarın ve spor kamuoyunun merakla beklediği bir "yeni cevher" olarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki Devrim Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Devrim Şahin Transfermarkt ve istatistik bilgileri haberimizde...

DEVRİM ŞAHİN KİMDİR?

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç yıldız adayı Devrim Şahin, Türk futbolunun gelecek vadeden yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1 Nisan 2007 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Şahin, erken yaşta futbola adım atmış; disiplinli çalışması, çok yönlülüğü ve teknik becerileriyle kulüp içinde hızla öne çıkan profillerden biri oldu.

2017 yılında Beşiktaş altyapısına katılan Devrim, genç yaşlarında altyapı kademelerinde yeteneğini göstermeye başladı ve hızla terfi eden bir süreç geçirdi. Altyapı süreçlerinde gösterdiği performanslar, Beşiktaş teknik heyetinin dikkatini çekti ve 2025 yılında A takıma yükselme adımı atıldı. Siyah-beyazlılar tarafından 11 Eylül 2025'te başlayan profesyonel sözleşme ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi imzalandı.

DEVRİM ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi 1 Nisan 2007 olarak kayıtlıdır, bu da onu 18 yaşında yapmaktadır. Yaşı itibarıyla hâlâ genç kategoride sayılır; ancak altyapıdan yetişip A takıma yükselme süreci, erken yaşta sorumluluk üstlenme potansiyelini gösteriyor.

DEVRİM ŞAHİN NERELİ?

Devrim Şahin, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Türkiye vatandaşı olan Şahin, futbola da İstanbul'da başlamış ve Beşiktaş altyapısında yetişmiştir.

DEVRİM ŞAHİN TRANSFERMARKT

Transfermarkt verilerine göre Devrim Şahin;

1 Nisan 2007 doğumlu

Sol kanat oyuncusu olarak görev yapıyor, gerektiğinde sağ kanatta da forma giyebiliyor

Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Henüz resmi bir transfer geçmişi yok, altyapıdan A takıma yükselmiş durumda

Bu bilgiler, genç futbolcunun kulüp için gelecekteki rolünü ve potansiyel piyasa değerini anlamak için önemli veriler sunuyor.

DEVRİM ŞAHİN İSTATİSTİKLERİ

Devrim Şahin henüz A takım düzeyinde resmi bir maçta sahaya çıkmadı; Kayserispor deplasmanı onun ilk deneyimi olabilir. Ancak altyapı performansları dikkat çekici:

2024–2025 U19 Süper Lig sezonunda 32 maçta 10 gol

2025–2026 sezonunun ilk bölümünde 4 maçta 2 gol

Bu rakamlar, hücum hattında ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

DEVRİM ŞAHİN BABASI KİMDİR NERELİ?

Devrim Şahin'in babası hakkında güvenilir kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Genç futbolcu kişisel ve aile hayatını medya dışında tutmayı tercih ediyor ve tüm enerjisini kariyerine yönlendiriyor.