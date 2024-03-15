DEVA Partisi Nusaybin adayı Mehmet Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Nusaybin belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Nusaybin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Nusaybin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Nusaybin Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET YILDIRIM KİMDİR?

Mehmet Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Nusaybin belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NUSAYBİN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Nusaybin adayı belli oldu. DEVA Partisi Nusaybin Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.