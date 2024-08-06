Derya Cebecioğlu kimdir, kaç yaşında? Derya Cebecioğlu boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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DERYA CEBECİOĞLU KİMDİR?

Derya Cebecioğlu, 24 Ekim 2000 yılında doğdu. smaçör mevkiinde oynayan Türk voleybolcudur. Günümüzde VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımında oynamaktadır. 1.82 m boyunda olan Cebecioğlu'nun smaç yüksekliği 304 cm iken, blok yüksekliği 292 cm'dir.

24 Ekim 2000'de Mersin'de doğdu ve 14 yaşındayken VakıfBank SK altyapısına girdi. Yerel ve uluslararası düzeyde başarılar kazan VakıfBank altyapı takımları ve Türkiye küçükler millî voleybol takımlarında yer aldı. 2018 U20 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi smaçör, 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda ise turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 2018 yılında VakıfBank ana takımında oynamaya başladı. Aynı yıl VakıfBank 2018-19 Sultanlar Ligi ve 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı, 2018-19 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise üçüncü oldu. Yıl içinde Türkiye kadın millî voleybol takımında yer almaya başladı. Daha sonra Yeşilyurt'a kiralandı, takımıyla 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğuna ulaştı. 2021-22 sezonunda VakıfBank'a geri dönerek, takımıyla 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğuna ulaştı.