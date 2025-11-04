Haberler

Derbiyi kaybeden Beşiktaş'ta deprem! Bütün yıldızlar sakatlandı
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklandı.

Beşiktaş, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından oyuncularının sağlık durumlarına ilişkin açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklanda açıklandı.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya gittiği belirtildi. Cerny'nin Antalyaspor maçına yetişmesi beklenirken, Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Emirhan Topçu cezalı olduğu için Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Gabriel Paulista Antalyaspor maçı öncesi Türkiye'ye dönecek ve maç kadrosunda yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir. Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır" denildi.

