Haberler

Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar Haber Videosunu İzle
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Beşiktaş derbisindeki 3-2'lik zaferin ardından taraftarlarla birlikte gerçekleştirdiği coşkulu kutlama anları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, tribünde taraftarlarla birlikte galibiyet şarkılarına eşlik ettiği anlar, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, deplasman tribünündeki taraftarlarla birlikte telefon ışıklarını açıp galibiyet şarkılarına eşlik etti.
  • Beşiktaş derbisindeki 3-2'lik galibiyetin ardından yaşanan kutlamalar, günler sonra ortaya çıkan görüntülerle sosyal medyada gündem oldu.
  • Paylaşılan videolar kısa sürede binlerce beğeni aldı ve taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisindeki 3-2'lik tarihi zaferin ardından taraftarlarla yaşadığı coşkulu kutlama anlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Geriden gelerek ezeli rakibini mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonrası yaşanan kutlamalar, günler sonra ortaya çıkan görüntülerle yeniden konuşulmaya başladı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, deplasman tribünündeki Fenerbahçelilerle birlikte telefon ışıklarını açıp galibiyet şarkılarına eşlik ettiği anlar, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

Saran'ın tribüne dönerek taraftarlarla birlikte sevinç gösterilerinde bulunması, camia içinde "Başkan takım ruhunu yaşıyor!" yorumlarıyla takdir toplarken, sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarlar, "Saran farkı bu!", "Başkan da bizimle aynı heyecanı yaşıyor!" ve "Fenerbahçe'de birlik havası yeniden doğdu" yorumlarıyla kutlamaları övdü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.