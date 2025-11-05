Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisindeki 3-2'lik tarihi zaferin ardından taraftarlarla yaşadığı coşkulu kutlama anlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Geriden gelerek ezeli rakibini mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonrası yaşanan kutlamalar, günler sonra ortaya çıkan görüntülerle yeniden konuşulmaya başladı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, deplasman tribünündeki Fenerbahçelilerle birlikte telefon ışıklarını açıp galibiyet şarkılarına eşlik ettiği anlar, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

Saran'ın tribüne dönerek taraftarlarla birlikte sevinç gösterilerinde bulunması, camia içinde "Başkan takım ruhunu yaşıyor!" yorumlarıyla takdir toplarken, sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarlar, "Saran farkı bu!", "Başkan da bizimle aynı heyecanı yaşıyor!" ve "Fenerbahçe'de birlik havası yeniden doğdu" yorumlarıyla kutlamaları övdü.