Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Beşiktaş derbisindeki 3-2'lik zaferin ardından taraftarlarla birlikte gerçekleştirdiği coşkulu kutlama anları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, tribünde taraftarlarla birlikte galibiyet şarkılarına eşlik ettiği anlar, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.
GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI
BEĞENİ YAĞIYOR
Saran'ın tribüne dönerek taraftarlarla birlikte sevinç gösterilerinde bulunması, camia içinde "Başkan takım ruhunu yaşıyor!" yorumlarıyla takdir toplarken, sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarlar, "Saran farkı bu!", "Başkan da bizimle aynı heyecanı yaşıyor!" ve "Fenerbahçe'de birlik havası yeniden doğdu" yorumlarıyla kutlamaları övdü.