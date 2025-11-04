Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest
Fenerbahçe'nin kazandığı derbiden sonra Beşiktaş'a yaptığı jest ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kalmış ve Beşiktaşlı oyuncular kutlama yapmamıştı. Fenerbahçe takımı da kazanılan derbinin ardından saha içerisinde kutlama yapmayarak rakibinin jestine jest ile karşılık verdi.
- Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
- Fenerbahçeli oyuncular, maç sonunda saha içinde kutlama yapmadı.
- Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlarını alkışladı ve soyunma odasına gitti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.
FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A JEST
Birçok sansasyonel olaya şahit olduğumuz derbi konuşulmaya devam ederken Fenerbahçe'nin maç sonunda Beşiktaş'a yaptığı bir jest ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi Gedson Fernandes'in attığı tek golle 1-0 yenmesinin ardından Sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı. Maç sonunda Beşiktaşlı oyuncular, kaptan Necip Uysal önderliğinde kutlama yapmamış, taraftarlarının yanına giderek tribünlerin sevincine alkışlarla karşılık vermişti.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA KUTLAMA YAPMADI
Fenerbahçe takımı da İdari Menajer Emir Yolaç'ın uyarısı doğrultusunda 3-2 kazanılan derbinin sonunda saha içerisinde kutlama gerçekleştirmedi. Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlarının olduğu tribünün önüne gelerek taraftarlarını alkışladı ve ardından soyunma odasına yöneldi.