DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Derbi saati yaklaşırken, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki sezonun ikinci derbisi futbolseverleri heyecanlandırıyor. İki takımın Süper Lig'de oynadığı 132 karşılaşmada Galatasaray 50 galibiyetle öne çıkarken, Beşiktaş 39 kez kazanmayı başardı. 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

DERBİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.