Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı galibiyet golünün ardından saha dışında da örnek bir davranış sergiledi. Duran, derbi zaferi sonrası yönetimin hesaplarına yatırdığı primlerin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı. Bu hareketi hem yönetim, hem de teknik ekip tarafından büyük takdirle karşılandı.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı galibiyet golünün ardından bu kez saha dışındaki davranışıyla takdir topladı. Sarı-lacivertli yönetimin derbi zaferi sonrası futbolcuların hesaplarına yatırdığı primleri alan Duran, örnek bir harekete imza attı.

PRİMLER YATTI

Sadettin Saran yönetiminin göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de prim sistemi yeniden düzenlenmiş, "paket modeline" geçilmişti. Beşiktaş karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından oyunculara söz verilen primler yatırıldı.

HT Spor'un haberine göre, Beşiktaş derbisinin kahramanı Jhon Duran, aldığı primin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı. Kolombiyalı forvetin bu davranışı, hem yönetim hem de teknik ekip tarafından büyük takdirle karşılandı. Yönetim kaynakları, Duran'ın jestini "kulüp aidiyetinin güzel bir örneği" olarak yorumladı.

ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Duran, sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Bu süreçte hem fiziksel hem mental olarak desteklenen genç yıldız, Sadettin Saran ve Domenico Tedesco'nun yakın ilgisiyle yeniden takıma kazandırıldı. Beşiktaş deplasmanında oyuna sonradan giren Duran, takımına galibiyeti getiren golü atarak geri dönüşünü taçlandırdı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Duran'ın bu jestinden büyük memnuniyet duydu. Kulüp yetkilileri, "Sadece sahada değil, kulüp kültürünü sahiplenme konusunda da örnek bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Jhon Duran bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalırken Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı ve 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
