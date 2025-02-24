Derbi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. "Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "GS - FB maçı şifresiz mi izlenebilecek?", "Derbi saat kaçta ve hangi platformlardan izlenebilir?" gibi sorular, futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig derbisi, beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bu maçı izleyebilmek için beIN Sports aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacaktır.