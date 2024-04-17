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DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SON DURUM NE? AFAD kira yardımı neden yatmadı, kira desteği bitti mi?

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Afad deprem kira desteği ödemeleri yapılıyor. Yardımdan faydalanan vatandaşlar aylık olarak deprem kira desteği ödemelerini sorguluyor. 6 Şubat depremleri ardından gündeme gelen AFAD depremzede kira yardımı uzatıldı mı, neden yatmadı? Deprem kira desteği her ay ev sahipleri ve kiracıların hesaplarına yatıyor. Uygulamaya konarken 1 yıl süreyle uygulanacağı vurgulanmış olan AFAD depremzede kira yardımı ne zaman bitiyor? Deprem kira desteği ne kadar, uzatılacak mı? Peki, DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SON DURUM NE? AFAD kira yardımı neden yatmadı, kira desteği bitti mi?

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SON DURUM NE?

6 Şubat depremleri ardından başvuruda bulunan hak sahiplerine AFAD kira desteği sunmaya başlamıştı. İlk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği belirtilen kira desteği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının süreceğini söyledi. Öte yandan Özhaseki, 'Bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Ziraat Bankası üzerinden yapılan destek ödemelerinde zaman zaman banka sisteminde takılmalar yaşanabiliyor. Henüz ödenmeyen kira yardımlarına ilişkin bir açıklama bulunmamakta.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SON DURUM NE? AFAD kira yardımı neden yatmadı, kira desteği bitti mi?

DEPREM KİRA YARDIMI NE KADAR?

AFAD tarafından ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara 5 bin TL ödemeler yapılıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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