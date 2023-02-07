Depremin ikinci gününde son durum ne? Deprem bölgesindeki yollar açık mı?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti. Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle enkaz altında birçok vatandaşımızın olduğu öğrenildi. Peki deprem bölgesinde hangi yollar açık ve kapalı? Deprem bölgesinde son durum ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli yas ilan edildi. Tüm yurtta eğitim öğretim faaliyetlerinebir hafta ara verildi. Bölgede AFADF ekiplerinin arama ve kurtulma faaliyetleri devam ediyor. Vatandaşlar ise deprem bölgesindeki son durumun ne olduğunu araştırıyor. Birçok vatandaşımız deprem belgesine gitmek için alternatif yollar arayışı içerisinde. Peki, Deprem bölgesinde son durum ne? Deprem bölgesinde hangi yollar açık hangi yollar kapalı? Altarnatif güzergahlar neler? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE?

Depremle ilgili son durumu açıklayan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare. Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var." Açıklamasında bulunarak deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kartalma faaliyetlerine sürdürdüğüne değindi.

DEPREM BÖLGESİNDE HANGİ YOLLAR AÇIK?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada alternatif yollar "06.02.2023 Saat 19.00 İtibarıyla Deprem Nedeniyle Kapanan Yollar ve Alternatif Güzergâhlar" denildi.Buna göre deprem bölgesinde açık ve kaplı olacak yollar şu şekilde:

Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı. Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.

Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor. Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı. Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır. Deprem bölgesine gidecek vatandaşlar için havayolu ulaşımı önerilmektedir.