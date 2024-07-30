Deplasman golü kuralı kalktı mı 2024? UEFA deplasman golü kuralı var mı?

Deplasman golü kuralı kalktı mı? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında deplasmanda atılan goller skor eşitliği durumunda avantaj sağlıyordu. Peki, Deplasman golü kuralı kalktı mı? Deplasman kuralı halen var mı yok mu merak ediliyor. İşte Deplasman golü kuralı kalktı mı? Yanıtı haberimizde...

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI MI?

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 2021 yılında aldığı kararla, uzun yıllardır tartışmalara neden olan deplasman golü kuralını kaldırma kararı aldı. UEFA, yaptığı açıklamada, bu kararın 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olacağını belirtmişti. Kısacası, deplasman golü kuralı kaldırıldı. 2 maç sonunda skor eşitliği olması durumunda deplasmanda atıla gollere bakılmaksızın maç, uzatmalara ve penaltılara gidecek.

Deplasman golü kuralı ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı, iki ayaklı eleme maçlarında toplam skor eşit olduğunda, deplasmanda daha fazla gol atan takımın tur atlamasını sağlıyordu. Bu kural, 1965 yılında UEFA tarafından uygulanmaya başlamış ve o tarihten bu yana birçok unutulmaz anı ve tartışmalı duruma sahne olmuştu.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDEN KALKTI?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, deplasman golü kuralının kaldırılmasının ardındaki ana nedenin, futbolun dinamiklerinin değişmesi olduğunu belirtti.

Ceferin, "Ev sahibi ve deplasman maçları arasındaki fark giderek azaldı. Artık deplasmanda gol atmanın eskisi kadar zor olmadığını görüyoruz. Bu nedenle bu kuralın adil olmadığını düşündük ve kaldırılması gerektiğine karar verdik," dedi.

Yeni Düzenleme Nasıl Olacak?

Yeni düzenlemeye göre, iki ayaklı eleme maçlarında toplam skor eşit olduğunda, deplasman golleri artık bir avantaj sağlamayacak. Maçlar eşitlikle sonuçlandığında, doğrudan uzatmalara gidilecek ve gerekirse penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek.