Deniz Undav kimdir? Deniz Undav kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Almanya doğumlu genç futbolcu Deniz Undav, kariyerindeki hızlı yükselişi ve etkileyici oyun stiliyle futbolda adından söz ettiriyor. Hem Almanya hem Türkiye kökenli olan Undav, Avrupa sahnelerinde gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor. Peki, Deniz Undav kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav, Almanya'nın Varel kentinde 19 Temmuz 1996 yılında dünyaya gelen Türk kökenli bir futbolcudur. Futbola olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı ve altı yaşındayken TSV Achim altyapısında futbol oynamaya başladı. Daha sonra, altyapı kariyerine Werder Bremen'de devam ederek profesyonel futbolun temellerini attı. Sahada gösterdiği azim ve yetenekle kısa sürede dikkat çekerek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

DENİZ UNDAV KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Deniz Undav 29 yaşındadır. 1996 doğumlu olan Undav, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun birçok önemli liginde başarılı performanslar sergileyerek kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etmiştir.

DENİZ UNDAV NERELİ?

Deniz Undav, Almanya'nın kuzeyinde yer alan Varel şehrinde doğmuştur. Ailesi Türk kökenlidir, ancak Almanya'da yetişmiş ve futbol kariyerini burada geliştirmiştir. Bu iki kültür arasında köprü kuran Undav, Almanya'da doğup büyüyerek hem Türk hem de Alman futbol kültürünün etkilerini taşımaktadır.

DENİZ UNDAV'IN KARİYERİ

Deniz Undav'ın profesyonel futbol kariyeri 2015 yılında Almanya'nın alt lig takımlarından TSV Havelse'de başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Undav, ardından Eintracht Braunschweig II ve SV Meppen gibi takımlarda forma giydi. Özellikle Meppen'de attığı gollerle adından söz ettirdi.

2020 yılında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Burada hem 2. Lig şampiyonluğu yaşadı hem de Belçika Pro League'de gol krallığına ulaştı. 2021-2022 sezonundaki üstün performansıyla Avrupa'nın en etkili forvetlerinden biri olarak kabul edildi.

2022'de İngiltere Premier League takımlarından Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. Premier Lig'de forma şansı sınırlı olsa da, bu deneyim ona farklı bir futbol kültürü kazandırdı. 2023-2024 sezonunda ise Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a kiralandı. Stuttgart'ta 30 maçta 18 gol ve 9 asistle dikkat çeken oyuncu, takımının ligde ikinci sıraya yükselmesinde büyük rol oynadı. Bu başarı sonrası kulübü Undav'ın bonservisini satın alarak sözleşmesini kalıcı hale getirdi.

Uluslararası arenada ise hem Türkiye hem Almanya adına oynama hakkı olan Deniz Undav, 2024 yılında Almanya Milli Takımı'nı tercih etti. Mart 2024'te Fransa karşısında ilk kez milli formayı giydi ve Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

Oyun stili olarak güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki bitiriciliği ile öne çıkan Deniz Undav, modern futbolun gerektirdiği tüm özelliklere sahip, mücadeleci ve takım oyununa büyük katkı veren bir santrfor olarak tanınıyor.