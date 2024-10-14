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Deniz Gül kimdir, Türkiye'yi seçecek mi? Deniz Gül kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda, nerede oynuyor?

Deniz Gül kimdir, Türkiye'yi seçecek mi? Deniz Gül kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda, nerede oynuyor?
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Porto'nun sezon başında Hammarby'den 4.5 milyon euroya transfer ettiği Deniz Gül'ün hangi milli takımı tercih edeceği merak ediliyor. Peki, Deniz Gül kimdir, Türkiye'yi seçecek mi? Deniz Gül kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda, nerede oynuyor?

Yeni sezon öncesi Hammarby'den Porto'ya transfer olan 20 yaşındaki forvet Deniz Gül'ün milli takım tercihine dair TFF kanadından açıklama geldi. Peki, Deniz Gül kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda, nerede oynuyor? Deniz Gül kimdir, Türkiye'yi seçecek mi?

DENİZ GÜL KAÇ YAŞINDA MEVKİSİ NE, HANGİ TAKIMDA, NEREDE OYNUYOR?

Deniz Daniel Gül (d. 2 Temmuz 2004), santrfor pozisyonunda oynayan Türk asıllı İsveçli profesyonel futbolcu. Portekiz ekibi Porto forması giymektedir.

2024 yaz transfer döneminde €5 milyon bonservis ile Porto'ya transfer oldu ve yeni takımıyla 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

DENİZ GÜL KİMDİR, TÜRKİYE'Yİ SEÇECEK Mİ?

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Deniz Gül'deki son duruma dair bilgiler verdi.

Deniz Gül ile görüştüklerini ve oyuncuya milli formayı giydirmek istediklerini aktaran Kazancı, "Değerli bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Deniz Gül'ün de A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini belirten Kazancı, "Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak" dedi.

Deniz Gül'ün dışında başka oyuncuları da milli takıma kazandırmak istediklerinin altını çizen Kazancı, "Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var. Her mevkide rekabeti arttırmak derdindeyiz. Hem buradaki ambiyansı korumak hem de en iyileri havuzu genişleterek takımımıza kazandırmak en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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